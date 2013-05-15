Железнодорожный вокзал Днепропетровска за 4 месяца отправил 9,7 тыс. поездов

В январе-апреле 2013 года Днепропетровский железнодорожный вокзал, входящий в состав Приднепровской железной дороги, отправил 9,781 тыс. поездов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

При этом в дальнем сообщении со станции Днепропетровск-Главный было отправлено 5,148 тыс. поездов, в пригородном - 4,633 тыс. поездов.

По информации пресс-службы, железнодорожники приняли 23,3 тыс. единиц ручной клади в автоматических и стационарных камерах хранения.

Среди дополнительных услуг, предлагаемых железнодорожным вокзалом, в январе-апреле т.г. 1,361 тыс. пассажиров воспользовались комнатами отдыха центрального вокзала Днепропетровска. При этом в залах ожидания побывали 27,2 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, в январе-марте текущего года на Приднепровской железной дороге продажи проездных документов в дальнем сообщении увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,14% - до 1,833 млн билетов с 1,76 млн билетов.

В то же время, ПЖД в январе-марте текущего года увеличила продажу билетов на пригородные электропоезда на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 137,9 тыс. со 125,2 тыс. штук.

В январе-марте 2013 года ПЖД сократила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 9 раз - до 0,33 млн грн с 3 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.