Более 3 тысяч отделений «Укрпочты» начнут предоставлять доступ к админуслугам уже с июля

К июлю 3137 отделений государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» начнут предоставлять гражданам упрощенный доступ к административным услугам, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрпочты» со ссылкой на вице-премьер-министра Александра Вилкула.

«Такой принцип уже внедрен в 851 отделении «Укрпочты» в 10 регионах Украины. Это реальный пример упрощения получения гражданином административных услуг», - цитирует пресс-служба Вилкула.

Отныне, по информации «Укрпочты», в почтовых отделениях можно обратиться за помощью при получении субсидии, оформлении пенсии, регистрации физического лица-предпринимателя или установлении льготного статуса участника или инвалида войны. Причем, сделать это можно не только в самом отделении, но и на дому: работники почты должны помочь оформить обращения и запросы, а также отправить их в необходимые государственные инстанции.

Справка УНИАН. Упрощенный доступ к админуслугам уже предоставляется в Днепропетровской области (658 отделений), Закарпатской области (4 отделения), Одесской области (64 отделения), Львовской области (36 отделений), Сумской области (36 отделений), Николаевской области (20 отделений), Винницкой области (5 отделений), Киевской области(10 отделений), Черновицкой области (13 отделений) и Крыму (5 отделений).

В октябре 2012 года был проведен успешно реализован совместный проект Днепропетровской облгосадминистрации и «Укрпочты» «Административные услуги: упрощенный доступ через почту».