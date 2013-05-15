Samsung начнет продажу смартфона GALAXY Core в Украине c июля

Компания Samsung (Корея) начнет продажу двухядерного смартфона GALAXY Core в Украине с июля.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Смартфон оснащен мощным двухъядерным процессором с тактовой частотой 1,2 ГГц для работы с самыми ресурсоемкими приложениями. Мощность процессора GALAXYCore поддерживается наличием 8 ГБ встроенной и 1 ГБ оперативной памяти.

Помимо функций управления голосом, жестами и взглядом, Galaxy Core оснащен рядом других интеллектуальных функций.

Справка УНИАН. SamsungElectronicsCo., Ltd. – мировой лидер по производству мобильных терминалов и смартфонов. Штат Samsung Electronics насчитывает 236 тыс. сотрудников, работающих в 79 странах мира. Доход компании в 2012 году составил около 188 млрд долл.