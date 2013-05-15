Парк общественного транспорта в Украине cущественно обновят

Министерство инфраструктуры с целью обновления парка общественного транспорта планирует обеспечить города Украины новыми 376 трамваями и троллейбусами, а также обновить автопарки 4200 отечественными автобусами на сумму 513 млн грн и 5,6 млрд грн соответственно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, сегодня министерство уже отработало механизм приобретения автобусов в лизинг.

В пресс-службе отметили, что выполнение указанных мероприятий позволит уменьшить объем потребления электроэнергии на 30-40%, а также уменьшить объем расхода топлива на 3%.

В то же время, обновление парка общественного транспорта позволит увеличить поступления в бюджеты на сумму около 4,2 млрд грн и получить экономический эффект в размере 1,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, более половины парка отечественного пассажирского автомобильного транспорта нуждается в масштабном обновлении – лишь 44% от общего количества автобусов соответствуют всем нормам безопасности для перевозки пассажиров.

В Украине насчитывается 20,3 тыс. пассажирских автоперевозчиков, которые имеют 85,7 тысяч автобусов. Из них критической изношенности достигли: 200 автобусов, которые эксплуатируются больше 34 лет, 1200 – от 29 до 33 лет, 3600 – от 24 до 29 лет, 7900 – от 19 до 24 лет. Средней изношенности достигли 16 100 автобусов в возрасте от 14 до 19 лет. Частично соответствуют нормам безопасности 19 тыс. транспортных средств – это автобусы в возрасте от 8 до 13 лет. И полностью соответствуют нормам 37,7 тыс. автобусов, которые эксплуатируются менее 8 лет, а это лишь 44% от общего количества транспортных средств.