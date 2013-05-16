Украинцы стали покупать больше телефонов

В первом квартале 2013 года объем продаж мобильных телефонов, смартфонов, стационарных телефонов и факсов в Украине вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 13,61% и составил 2,1 млрд грн. Об этом говорится в результатах исследования компании GfK Ukraine, которыми располагает УНИАН.

Позитивная динамика этого сектора рынка бытовой техники и электроники обеспечена только ростом объема продаж смартфонов - на 63% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сейчас семь из десяти проданных устройств для мобильного общения в Украине – это «умные» мобильные телефоны.

Продажи в остальных группах сектора показали негативную динамику. Так, продажи факсов и стационарных телефонов в отчетный период уменьшились на 15% и 1% соответственно. Продажи мобильных телефонов сократились на 31%.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году объем продаж телефонов (в т.ч. смартфонов) вырос по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 2,6% и составил почти 8,25 млрд грн. В четвертом квартале рост объемов продаж таких устройств в целом составил 9,4% (до 2,4 млрд грн), при этом в четвертом квартале продолжилось падение спроса на стационарные телефоны и факсы, объемы их продаж сократились на 6% и 4% соответственно, объемы продаж смартфонов в четвертом квартале выросли на 58%.

Справка УНИАН. GFK Ukraine – украинская исследовательская компания, входит в международную исследовательскую сеть GFK Group. В 2011 году объем продаж GFK Group составлял 1,37 млрд евро.