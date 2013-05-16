На сгоревшем в японском порту судне погибли 6 россиян. МИД Украины выясняет, были ли на борту украинцы

МИД Украины заявляет, что граждан Украины среди погибших при пожаре на судне в японском порту Вакканай нет.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

«По информации Посольства Украины в Японии, среди погибших граждан Украины нет», - сказали в пресс-службе.

Отвечая на вопрос, были ли украинцы на борту судна, в МИД отметили, что эта информация в настоящее время уточняется.

Как сообщал УНИАН, в японском порту Вакканай шесть россиян погибли при пожаре на судне "Тайган", которое плавало под флагом Камбоджи.

О пожаре на судне с экипажем из 14 россиян и 4 украинцев в порту Вакканай на северном японском острове Хоккайдо стало известно сегодня ночью.

Судно "Тайган" водоизмещением 497 тонн, перевозящее крабов, вошло в порт города Вакканай во вторник, 14 мая.