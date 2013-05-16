Украина сохранила телеинформационное пространство — глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию

Разработанный Национальным советом по телевидению и радиовещанию план внедрения цифрового телевидения помог не только сохранить телеинформационное пространство, но и значительно его расширить, построив в Украине современную эфирную цифровую сеть.

Об этом заявил глава совета Владимир Манжосов, выступая на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации.

“Именно этот план помог сохранить телеинформационное пространство и построить в Украине современную эфирную цифровую сеть, одну из крупнейших в Европе», - сказал Манжосов.

В комитетских слушаниях по теме «Внедрение цифровых стандартов вещания в Украине» также принял участие глава Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Александр Курдинович.

В своем выступлении глава Госкомтелерадио отметил, что в течение 2012 года за счет бюджетных средств было закуплено и доставлено около 800 тыс. телетюнеров для приема цифрового сигнала.

“Таким образом, более 2 млн граждан из малообеспеченных семей получили возможность смотреть цифровое эфирное телевидение благодаря помощи государства”, - добавил Курдинович.

Как сообщал УНИАН, ранее оператор национальной цифровой эфирной телевизионной сети (цифровое телевидение «Т2») компания "Зеонбуд" заявила, что планирует предоставить телекомпаниям скидку в размере до 75% на трансляцию в национальной сети цифрового телевещания.

Украина завершила первый этап перехода от аналогового к цифровому телевидению.

В начале 2012 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что "Зеонбуд" выполнила взятые на себя обязательства, построив самую крупную в Европе сеть цифрового эфирного вещания. Общий объем инвестиций компании в проект составил 134 млн долларов США.