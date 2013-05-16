Для Путина подготовили вертолетную площадку в Кремле

Вертолетная площадка в Кремле готова для полетов Президента России Владимира Путина, и он воспользуется ею при первом удобном случае.

Как сообщает РИА “Новости” об этом журналистам сказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

"Место вертолетной площадки выбрано с учетом того, что просчитано воздействие на архитектуру, и признано, что никакого вреда использования такой тяжелой техники, как Ми-8, наносить не будет", - сказал Песков.

По его словам, первый полет Президента "будет зависеть от оказии". При этом он подтвердил, что Путин предпочитает российские вертолеты на базе Ми-8.

Пресс-секретарь отметил, что ранее Путин, а до него Президент Борис Ельцин совершали посадки на вертолете на Ивановской площади Кремля. Такие разовые полеты, сказал Песков, не представляют опасности для памятников архитектуры, в частности для колокольни Ивана Великого. Однако, признал он, постоянные полеты подвергают объекты Кремля такому риску, а также вызывают сложности для движения "туристов и бюрократов, работающих там".

"Теперь такой угрозы нет. На всех сооружениях Кремля установили огромное количество датчиков (для оценки воздействия вертолетов). Это был научный подход с тем, чтобы исключить малейшее воздействие", - отметил Песков.

Представитель Кремля также выразил мнение, что сокращение поездок главы государства по улицам Москвы не приведет к уменьшению автомобильных пробок в столице, так как "пробки возникают не из-за кортежей и мигалок".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пользовался уже вертолетной площадкой около Белого дома - в частноти, в конце марта он покидал дом правительства на вертолете.