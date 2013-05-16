Киевские автобусы №24, 55, 466 и троллейбус №38 временно меняют маршрут

В КП «Киевпасстранс» сообщают, что в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия на ул. М.Грушевского, на участке от ул. Шелковичной к площади Арсенальной, и на ул. И.Мазепы на участке от ул. Московской к площади Славы, внесены изменения в маршрут некоторых автобусов и троллейбусов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в частности, сегодня до 17:00 автобус №24 будет курсировать по следующему маршруту: Музей истории Великой Отечественной войны – ул. Цитадельная – ул. Московская – ул. М.Грушевского – Европейская площадь (площадь Л.Толстого).

Автобусные маршруты №55, 466 на участке от ул. Кутузова к Арсенальной площади будут курсировать по ул. Московской в обоих направлениях.

Движение троллейбуса № 38 организовано по маршруту: ст. метро «Выдубичи» – бульвар Леси Украинки (к пер. Щорса). Кроме того, для удобства пассажиров создан временный автобусный маршрут №38Тр: ст. метро «Выдубичи» – ул. Киквидзе – бульвар Леси Украинки – ул. Кутузова – ул. Цитадельная – Музей истории Великой Отечественной войны.

Как сообщал УНИАН, 13 мая депутат от партии "Удар" в Киевсовете Алексей Давиденко заявил, что под видом ремонта дорог на Печерске власть пытается помешать проведению 18 мая в Киеве акции оппозиции “Вставай, Украина!”.

Участники акции "Вставай, Украина!" планировали пройти от Европейской площади вдоль Хрещатика и повернуть у Дома профсоюзов вверх - к Софийской площади, где и должен состояться митинг.

В то же время, на 18 мая в центре Киева Партия регионов запланировала провести свою акцию - Антифашистский марш. Сообщалось, что марш пройдет от Арсенальной площади до Европейской площади.

Сегодня, 16 мая, председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сообщил, что оппозиция может частично изменить маршрут своего марша и 14 мая подали официальную заявку на новый маршрут: от Европейской площади вверх - к Кабинету министров, Верховной Раде, на ул.Банковая, и потом спуститься по ул.Институтской и через Майдан Незалежности пройти к Софийской площади.

В то же время Яценюк отметил, что если «расчистят Крещатик (речь идет о мероприятиях ко дню Европы на Крещатике от Европейской площади до Майдана Незалежности - УНИАН), то, оппозиция пройдет по первоначальному маршруту.