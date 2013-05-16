Железные дороги за время праздников перевезли более 2,3 млн пассажиров

Железные дороги Украины перевезли более 2,3 млн пассажиров в период с 25 апреля по 13 мая по всем имеющимся направлениям, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Среднесуточный пассажиропоток Киевского вокзала за этот период составил 35,7 тыс. пассажиров, а наивысший показатель - 55 тыс. пассажиров был зафиксирован 30 апреля при максимальной пропускной способности вокзала в 67,5 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, Киевский железнодорожный вокзал "Киев-Пассажирский", входящий в состав Юго-Западной железной дороги, в период с 30 апреля по 7 мая включительно отправил в дальнем сообщении более 330 тыс. пассажиров, при том что в будние дни с вокзала станции Киев-Пассажирский отправляется в среднем около 20 тыс. пассажиров.

Для удовлетворения потребностей населения "Укрзализныця" на период майских и Пасхальных праздников назначила 153 дополнительных поезда.