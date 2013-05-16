На модернизацию аэронавигационных систем потратят 82 млн евро

Министерство инфраструктуры Украины в 2013 году в рамках реализации совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) планирует направить 82,3 млн евро на модернизацию аэронавигационных систем в аэропортах Борисполя и Донецка, а также систем управления воздушным транспортом в аэропортах Симферополя и Одессы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, в ходе реализации проекта предусмотрена установка радиолокационных станций обзора летного поля в аэропортах "Борисполь" и "Донецк", а также приобретение и установка резервной автоматизированной системы управления воздушным движением для Симферопольского регионального диспетчерского центра. Такую же новую автоматизированную систему установят в Одесском региональном диспетчерском центре вместе с системой обработки аэронавигационных данных.

В пресс-службе также сообщили, что в аэропорту "Борисполь" планируется строительство новой аэродромно-диспетчерской вышки, а также закупка и установка дальномерного оборудования, замена устаревшего оборудования радиостанций.

"Модернизация позволит не только повысить уровень безопасности воздушного пространства Украины, но и повысить пропускную способность воздушного движения, снизить нагрузку на экипаж воздушного судна за счет использования нового оборудования", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владимира Козака.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в 2013-2014 годах направит на модернизацию аэронавигационной системы страны 578,5 млн грн.

В частности, в 2013 году на развитие аэронавигационной системы будет направлено 297,4 млн грн, в 2014 году - 281,1 млн грн.

В том числе на модернизацию аэронавигационной системы планируется направить 420 млн грн кредитов международных финансовых организаций (200 млн грн - в 2013 году и 220 млн грн - в 2014 году), а также 158,5 млн грн средств, привлеченных под государственные гарантии (97,4 млн грн в 2013 году и 61,1 млн грн в 2014 году).