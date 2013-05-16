На развитие Южного, Феодосийского и Ильичевского портов направят 839 млн грн

Министерство инфраструктуры в рамках реализации реформы согласно закону Украины «О морских портах» планирует в 2013 году направить на развитие Южного, Феодосийского и Ильичевского портов 838,7 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, на постройку первого, второго колена и новой части третьего колена морского подходного канала, внутренних водных подходов к глубоководным причалам морского торгового порта «Южный» планируют выделить 641,1 млн грн.

"Это позволит принимать суда грузоподъемностью до 200 тыс. тонн", - сообщили в пресс-службе.

На реконструкцию причалов Феодосийского порта планируют выделить 136,7 млн грн, что позволит порту принимать суда грузоподъемностью до 50 тыс. тонн.

При этом на реконструкцию подходного канала Ильичевского порта планируют направить 60,9 млн грн.

"Это позволит порту войти в список самых глубоководных портов Черноморско-Азовского бассейна и принимать суда с осадкой до 16,5 метров", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, объем инвестиций в модернизацию одного из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна - Одесского морского торгового порта - до конца 2013 года составит не менее 2 млрд грн.

Министерство инфраструктуры Украины разработало государственную программу развития внутреннего водного транспорта до 2021 года в рамках развития транспортной стратегии Украины.