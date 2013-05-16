Авиакомпания «ЮТэйр» временно отменила рейсы Киев-Тбилиси и Киев-Вильнюс

Российская авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) с 15 мая 2013 года временно отменила регулярные рейсы Киев-Тбилиси, а с 18 мая - регулярные рейсы Киев-Вильнюс. Об этом УНИАН сообщили в call-центре авиакомпании.

Согласно сообщению, рейсы Киев-Тбилиси отменены по 27 октября 2013 года, а рейсы Киев-Вильнюс - по 27 мая.

"Рейсы отменены по коммерческим причинам", - сообщили в call-центре, отметив, что ожидают детальную информацию из центрального офиса.

В то же время, в call-центре сообщили о возможности возобновления рейсов.

При этом пассажиры, уже купившие билеты на эти рейсы могут обратиться в call-центр за консультацией.

"Делается полный возврат билета, либо, как вариант, возможна пересадка на рейс другой авиакомпании, но это на усмотрение руководства", - сказали в call-центре.

Как сообщал УНИАН, Российская авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) отменила регулярный рейс Николаев-Москва с 13 мая.

Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» по итогам 2012 года перевезла 430 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр» входит в тройку лидеров российского рынка авиаперевозок. В парке «ЮТэйр» более 200 самолетов. Авиакомпания совершает рейсы по 110 направлениям. Основным хабом компании является аэропорт Внуково (г. Москва), из которого ежедневно выполняется более 100 рейсов.

«ЮТэйр» также выполняет полеты из Москвы в такие города Украины, как Киев, Донецк, Запорожье, Кривой Рог, Луганск, Львов, Николаев, Симферополь, Харьков.