Янукович поручил Бойко курировать в Кабмине космическую сферу

Президент Украины Виктор Янукович расширил сферу полномочий вице-премьер-министра Юрия Бойко, добавив к ним обеспечение выполнения возложенных на Кабинет министров задач и полномочий в космической деятельности.

Соответствующий указ главы государства от 15 мая обнародован на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Юрий Бойко согласно указу Президента от 24 декабря 2012 г. обеспечивает выполнение возложенных на Кабмин задач и полномочий в сфере экологии, природных ресурсов, энергетики, космической деятельности, угольной промышленности и промышленной политики.