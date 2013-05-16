Железные дороги уплатили в бюджет более 4 млрд грн

Железные дороги Украины в январе-апреле 2013 года уплатили в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды 4,02 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»).

1,2 млрд грн из этой суммы было направлено в госбюджет.

За этот же период железные дороги Украины перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 193,7 млн грн, из которых на сегодняшний день компенсировано 52 млн грн, что составляет 27% от общей суммы, сообщают в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины в январе-марте 2013 года получила от областных и районных госадминистраций 35,8 млн грн компенсации за перевозку отдельных категорий граждан, что составляет 42,5% от общей суммы компенсации в 84,3 млн грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме.