Железные дороги за 4 месяца сократили перевозку угля на 6%

Железные дороги Украины в январе-апреле текущего года сократили перевозку угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9% - до 36,678 млн тонн с 38,974 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, во внутреннем сообщении железные дороги за 4 месяца сократили перевозку угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% - до 28,368 млн тонн с 29,066 млн тонн. Перевозка импортного угля в январе-апреле сократилась на 9,2% - до 4,421 млн тонн с 4,87 млн тонн в январе-апреле 2012 года. Перевозка угля на экспорт за 4 месяца увеличилась на 0,7% - до 2,029 млн тонн с 2,015 млн тонн в аналогичном периоде 2012 года. При этом, транзитные перевозки угля за 4 месяца сократились на 38,7% - до 1,851 млн тонн с 3,022 млн тонн в январе-апреле прошлого года.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2013 года сократили внутренние грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4,5% - до 49,8 млн тонн. В частности, в объеме внутренних перевозок доля каменного угля составила 42,5% - 21,2 млн тонн.

Железные дороги Украины в I квартале 2013 года сократили объем импортных грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% - до 8,3 млн тонн. При этом доля угля в объеме импортных перевозок уменьшилась на 11%.

Справка УНИАН. Основным видом грузов, который перевозится железнодорожным транспортом Украины, является каменный уголь, которого в течение 2012 года было перевезено 122,4 млн тонн.