Транспортные предприятия за 4 месяца сократили пассажироперевозки до 2,195 млрд человек

Предприятия транспорта Украины в январе-апреле 2013 года перевезли 2,195 млрд пассажиров, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, пассажирооборот транспорта за 4 месяца 2013 года составил почти 37,8 млрд пасс./км - на 3,4% меньше уровня января-апреля 2012 года.

Как сообщал УНИАН, предприятия транспорта Украины в I квартале 2013 года перевезли 1,6 млрд пассажиров, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Пассажирооборот транспорта в первом квартале 2013 года составил почти 27,7 млрд пасс./км - на 3,5% меньше уровня января-марта 2012 года.

Справка УНИАН. Предприятия транспорта Украины в 2012 году сократили пассажирские перевозки на 2,4% – до 6,812 млрд человек.

Пассажирооборот транспорта в 2012 году составил почти 132,48 млрд пасс./км — на 1,2% меньше уровня 2011 года.