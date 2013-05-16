Министр инфраструктуры не подтверждал факты злоупотреблений на "Укрзализныце"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Козак, который ранее возглавлял Государственную администрацию железнодорожного транспорта «Укрзализныця», никоим образом не подтверждал о фактах злоупотреблений на «Укрзализныце».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры, комментируя вчерашний брифинг министра.

"Его (министра - УНИАН) ответ на вопрос журналистов касался исключительно открытости и прозрачности деятельности министерства и всех подведомственных ему предприятий и организаций, в том числе - в вопросах сотрудничества с правоохранительными органами с целью предотвращения нарушений и злоупотреблений", - сообщила пресс-служба.

При этом пресс-служба уточнила, что во время брифинга Козак, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что «у нас очень профессиональные правоохранительные органы». «Они разберутся во всех вопросах, а виновники будут привлечены к ответственности. Со своей стороны я не стану на защиту ни одного виновника, который будет уличен правоохранительными органами. Поэтому я буду содействовать правоохранительным органам, чтобы разоблачить недостатки, разоблачить истинных виновников и передать их в суд», - цитирует пресс-служба слова министра.

В четверг некоторые СМИ сообщили, что министр инфраструктуры и экс-гендиректор «Укрзализныци» Владимир Козак признал масштабные хищения средств на железной дороге.