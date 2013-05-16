Киевская администрация просит 434 млн грн из госбюджета на строительство метро на Троещину

Киевская городская государственная администрация (КГГА) готовит бюджетный запрос на 434 млн грн в Кабинет министров Украины для начала строительства метро в направлении жилого массива Троещина, сообщил УНИАН заместитель главы КГГА Руслан Крамаренко.

«Сейчас мы будем запускать (метро – УНИАН) за бюджетные средства. Мы готовим бюджетный запрос: думаю, к концу года запустим инвестиционную составляющую», - сказал Крамаренко после заседания в КГГА.

«Бюджет сейчас сбалансирован, дополнительных ресурсов не будет, поэтому мы попытаемся получить дополнительные ресурсы из госбюджета», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявлял, что на строительство первой очереди линии метро на Троещину Киеву необходимо 700 млн долларов. В этой связи, КГГА выходила с предложением оставить в распоряжении города половину объема налога на доходы физических лиц. Однако для этого необходимо внесение изменений в Бюджетный кодекс, что является компетенцией Верховной Рады Украины.