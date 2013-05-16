Приднепровская железная дорога за 4 месяца увеличила на 10% пригородные перевозки льготников

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за январь-апрель 2013 года увеличила перевозку пассажиров льготных категорий пригородным транспортом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 9,95% - до 1,97 млн человек, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Сумма компенсационных возмещений за льготные перевозки в пригородном секторе из местных бюджетов в январе-апреле 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14,2% - до 9,98 млн грн.

Как сообщал УНИАН, за последние 2 года местные власти увеличили уровень компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении с 30% до 47,9%.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 58 тыс. человек.