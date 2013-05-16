Дороги в Украине должны строиться по европейским стандартам - Янукович

Строительство дорог в Украине должно осуществляться по европейским стандартам, подчеркнул Президент Украины Виктор Янукович во время совещания с административно-хозяйственным активом Запорожской области, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы должны перейти на европейские стандарты и по качеству строительства дорог и, конечно, по объему», - сказал он.

Янукович подчеркнул необходимость подготовки концепции развития дорожной инфраструктуры.

«В настоящее время задача, которая стоит перед новым руководителем Укравтодора, - подготовить концепцию развития, строительства, содержания наших автомобильных дорог», - отметил Президент.

Глава государства назвал недопустимым нынешнее состояние автодорог. По его словам, ситуация требует немедленного решения.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр Александр Вилкул заявил, что улучшение качества дорог потребует увеличения ежегодного финансирования до 40 млрд грн с 16,9 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2013 год.

Как сообщал УНИАН, в марте премьер-министр Украины Николай Азаров инициировал изменение государственного управления автодорожной отраслью посредством, прежде всего, разделения функции проектирования строительства и приема в эксплуатацию автомобильных дорог. «Монополия «Укравтодора» в этой сфере недопустима», - сказал глава правительства.

Выступая на заседании совета регионов при Президенте Украины 21 марта Николай Азаров сказал, что для ремонта около 170 тыс. км дорог Украине потребуется 500 млрд грн.

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