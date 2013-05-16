Wi-Fi в столичном метро заработает с 1 июня

С 1 июня 2013 года в киевском метрополитене будет работать Wi-Fi и мобильная связь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко в ходе заседания инвесторов.

Крамаренко пообещал, что интернет и мобильные сети будут работать не только на станциях метро, но и в туннелях - во время движения поездов.

«Мы планируем, что в июне месяце (Wi-Fi и мобильная связь – УНИАН) заработает на первых станциях. На каких именно станциях, я пока сказать не могу. Я думаю, что первыми будут центральные станции, и дальше будем двигаться от них», - сказал Крамаренко.

Как сообщал УНИАН, Киевгоргосадминистрация уже провела ряд инвестиционных конкурсов по обеспечению работы мобильной связи в метрополитене. Кроме того, КГГА готовит бюджетный запрос на предоставление 434 млн грн для строительства ветки метро на жилой массив Троещина.