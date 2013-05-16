Кабмин предлагает создать дополнительные механизмы борьбы с нарушением авторских прав

Кабинет министров предлагает создать дополнительные механизмы борьбы с нарушениями законных прав и интересов лиц, которым принадлежат права на объекты авторского права и (или) смежных прав.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы интеллектуальной собственности, соответствующий законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О распространении экземпляров Аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных» одобрен на заседании правительства 15 мая.

Проектом Закона, отмечают в пресс-службе, предлагается предоставить возможность субъектам авторского права и смежных прав защищать свои интересы самостоятельно в процессе выдачи контрольных марок, путем анализа информации, которая размещается на веб-сайте Учреждения о получателях контрольных марок и названий экземпляров Аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных и зафиксированных на этих экземплярах произведений.

Также документом предусмотрена подача заявителями вместе с документами на получение контрольных марок документов на электронном носителе, что позволит беспрепятственно и без траты времени регулярно и своевременно обновлять соответствующую информацию на официальном веб-сайте Учреждения.

«Принятие закона будет способствовать совершенствованию процесса выдачи контрольных марок. В конечном счете реализация положений проекта Закона позволит избежать применения к Украине экономических санкций со стороны правительства США, обеспечит эффективную защиту прав интеллектуальной собственности и выполнение Украиной своих международных обязательств”, - отмечают в пресс-службе правительства.

Как сообщал УНИАН, США отнесли Украину к странам, где нарушаются права интеллектуальной собственности, с формулировкой «неспособна защитить авторские права США».

После этого вице-премьер-министр Константин Грищенко подчеркнул, что власть приложит все усилия, чтобы через полгода США пересмотрели статус Украины в списке нарушителей авторских прав.