Попов прогнозирует увеличение пассажиропотока в аэропорту «Киев» к концу года на 33%

Международный аэропорт «Киев» («Жуляны») до конца 2013 года может увеличить пассажиропоток на 33% - до 1,2 млн человек против 862 тыс. в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сделал глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов в ходе заседания совета инвесторов в КГГА.

«В 2012 году было 900 тыс. пассажиров, на сентябрь мы ожидаем 1 млн пассажиров, к концу года будет 1 млн 200 тыс.», - сказал А.Попов.

Председатель КГГА добавил, что опыт аэропорта - позитивный пример взаимодействия государства и бизнеса.

«Мы позитивно убедились в государственно-частном партнерстве (на примере аэропорта «Жуляны» - УНИАН), которое, я считаю, является приоритетным для дальнейшего формирования инвестиционной политики», - сказал Попов.

Он также отметил, что аэропорт «Киев» продолжает развиваться, и в планах на ближайшее время - строительство нового терминала.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Киев» в первом квартале 2013 года увеличил пассажиропоток в 3 раза – до 311,2 тыс. человек с 108 тыс. за аналогичный период прошлого года.