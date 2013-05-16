Янукович: программа «Школьный автобус» должна быть полностью выполнена в этом году

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает необходимость полного выполнения социальной программы «Школьный автобус» в этом году.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом глава государства сказал на совещании с административно-хозяйственным активом Запорожской области.

«В любом случае проблему школьного автобуса мы должны закрыть в этом году», - сказал Янукович.

По его словам, идет речь, в частности, об обеспечении автобусами школ, расположенных в отдаленной местности.

Президент также напомнил, что программа «Школьный автобус» начата в 2007 году. В связи с этим вскоре возникнет необходимость обновления автопарка начальных заведений, которые получали автобусы первыми. По словам Януковича, ежегодно возможно заменять около 10% автобусов.

напомним, согласно Программе активизации развития экономики Украины на 2013-2014 гг., Кабинет министров Украины в 2013 году, в рамках выполнения программы «Школьный автобус», направит на приобретение 737 школьных автобусов 243,7 млн грн, а в 2014 году на приобретение 1 289 школьных автобусов - 428,3 млн грн.

Справка УНИАН. Государственная целевая социальная программа "Школьный автобус" утверждена постановлением Кабинета министров Украины №31 от 16 января 2003 года. В программе говорится о приобретении школьных и специальных школьных автобусов для пополнения и обновления существующего парка школьных автобусов. Всего в рамках действия программы «Школьный автобус» на 2003-2013 гг. предусматривается закупка 3 тыс. 650 автобусов для подвоза детей школьного возраста в сельской местности к учебным заведениям.