«Авиалинии Харькова» с 1 июня начнут выполнять полеты из Харькова, Донецка и Киева

Авиакомпания «Авиалинии Харькова» (группа DCH Александра Ярославского) с 1 июня 2013 года начинает пассажирские авиаперевозки из Харькова, Донецка и Киева по международным маршрутам.

Как сообщается в пресс-релизе группы DCH, согласно полетной программе летнего сезона, будут выполняться 42 рейса из трех городов.

"В июне будут освоены такие направления, как Ираклион (Греция), Монастир (Тунис), Шарм-эль-Шейх (Египет) и Анталия (Турция), а также направления из Киева в Анталию, Шарм-эль-Шейх и Хургаду", - говорится в пресс-релизе компании.

Парк воздушных судов «Авиалиний Харькова» в настоящее время представлен одним самолетом Boeing 767-300ER и двумя самолетами Вoeing 737-800NG. В пресс-релизе отмечено, что в перспективе количество самолетов будет наращиваться в соответствии с утвержденным графиком развития сети маршрутов.

«Одна из основополагающих стратегических целей развития «Авиалиний Харькова» – наращивание пассажиропотока в Международном аэропорту «Харьков». Для ее достижения бизнес-планом предусмотрено постепенное наращивание функционала бизнеса. На первом этапе будет сделан акцент на чартерных перевозках, в том числе дальнемагистральных. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос организации регулярных пассажирских авиаперевозок», - отметили в пресс-службе DCH.

Как сообщал УНИАН, Харьковское ООО «Нью Системс АС» получило от харьковского ООО «ДМ Брок» 99,99% голосующих акций ПАО «Авиалинии Харькова».

В июне 2012 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал 99,99% акций ПАО «Авиалинии Харькова» за 1,2 млн грн. При этом ФГИУ не назвал имя покупателя авиакомпании. Продажа была осуществлена на фондовой бирже ПФТС.

Позже пресс-служба DCH подтвердила, что новым владельцем ПАО «Авиалинии Харькова» стал Александр Ярославский - президент группы DCH.

Справка УНИАН. Александр Ярославский - украинский миллиардер. Состояние оценивается в 1,4 млрд долл. Входит в ТОР-15 рейтингов украинских изданий Forbes, «Корреспондент», Kyiv Post.

Группа DCH - одна из самых мощных и динамично развивающихся бизнес-групп Украины, имеет в своем распоряжении активы разной отраслевой принадлежности (активы представлены строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др.).

В 2008 г. компания «Нью Системс АМ», входящая в структуры DCH, приобрела целостный имущественный комплекс Международного аэропорта «Харьков» в аренду на 49 лет. Компания инвестировала в реконструкцию аэровокзала и прилегающей территории 107,2 млн долл.

АО «Авиалинии Харькова» создано на базе Харьковской государственной авиакомпании «Авиалинии Харькова». Компания специализируется на техническом обслуживании воздушных судов, с 1998 по 2001 г. осуществляла пассажирские перевозки.

Реконструкция Международного аэропорта «Харьков» осуществлена в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций Александра Ярославского в проект составляет 107,2 млн долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). Сумма финансирования, выделенного из Государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса, – 191,3 млн долл.