МАУ просит пассажиров ограничиться ручной кладью при полетах в Брюссель

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» крайне озабочена продолжающейся забастовкой сотрудников Swissport International в аэропорту Брюсселя и потому просит пассажиров по возможности ограничиться ручной кладью вплоть до урегулирования ситуации и окончания забастовки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Забастовка сотрудников крупнейшего международного хендлингового оператора Swissport International началась в воскресенье, 12 мая 2013 года, без предварительного уведомления соответствующих служб Международного аэропорта Брюсселя и авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в/из этого пункта», - сообщили в МАУ.

По сообщению авиакомпании, на данный момент в Международном аэропорту Брюсселя не работает служба розыска багажа, крайне лимитировано количество персонала и техники, обслуживающей рейсы. «Грузчики блокируют подъезд к воздушным судам, размещая зарегистрированный багаж в чартерном терминале аэровокзала. Власти постоянно ведут переговоры с бастующими, однако договоренность все еще не достигнута, а дата окончания забастовки не объявлена», - пояснили в МАУ.

При этом в авиакомпании отметили, что МАУ, пострадавшая от действий забастовщиков, сожалеет о том, что пассажиры испытывают значительные неудобства при путешествии в/из аэропорта Брюсселя. «МАУ не имеет влияния на ход переговоров. Единственным решением могла бы стать отмена рейсов Киев-Брюссель, но это крайне негативно отразилось бы на интересах пассажиров. В данных форс-мажорных обстоятельствах единственной альтернативой является разумное решение самих пассажиров рейсов в/из столицы Бельгии по возможности ограничиться ручной кладью вплоть до урегулирования ситуации и окончания забастовки сотрудников Swissport International в аэропорту Брюсселя», - подчеркнули в МАУ.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

МАУ в марте-апреле пополнила флот 6 самолетами, увеличив его до 27 судов.