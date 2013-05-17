Изменен механизм работы Госспецслужбы транспорта

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно Государственной специальной службы транспорта».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» соответствующее решение проголосовали 265 из 378 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в часть первую статьи 2 Закона Украины «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины», которая предусматривает, что решение вопросов по поводу обеспечения Вооруженных Сил Украины военным имуществом, а также определение порядка изъятия и передачи его в сферу управления центральных или местных органов исполнительной власти, других органов, уполномоченных управлять государственным имуществом, самоуправляющимся учреждениям и организациям и в коммунальную собственность территориальных общин, сел, поселков, городов или в их общую собственность (при согласии соответствующих местных органов самоуправления с соблюдением требований Закона Украины «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности») принадлежит к компетенции Кабинета Министров Украины с учетом того, что вооружение и боевая техника могут передаваться лишь военным формированиям, существование которых предусмотрено законом, а военное оружие и боеприпасы к нему также Государственной специальной службе транспорта.

Кроме того, законом вносятся дополнения в статью 19 Закона Украины «О Государственной специальной службе транспорта». В статье отмечается, что имущество, закрепленное за Государственной специальной службой транспорта, является государственной собственностью, которая находится в сфере управления центрального органа исполнительной власти в сфере транспорта, и принадлежит ей на правах оперативного управления.

Закон дополняет статью частью о том, что на военное оружие и боеприпасы к нему, закрепленные за подразделениями Государственной специальной службы транспорта, распространяется действие Закона Украины «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины».