Секретариат Кабмина опровергает информацию СМИ о нарушении порядка закупки транспортных средств

Автопредприятие хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров Украины заявляет, что с 2008 года не закупало новые автомобили для членов правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, информация, появившаяся 16 мая 2013 года в Интернете относительно пополнения правительственного автопарка новыми автомобилями с обвинениями в нарушении запрещения закупки стоимостных иномарок государственными учреждениями за бюджетные средства, не отвечает действительности.

«С 2008 года автопредприятие хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров автомобили не закупало. Это автопредприятие в марте 2013 года приняло во временное бесплатное пользование на договорной основе автомобили Mercedes GL-550 и Mercedes G-550», - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что в связи с тем, что автомобили находятся на иждивении автопредприятия, то расходы на услуги по их техническому обслуживанию были включены в документацию конкурсных торгов по лоту «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и малогрузовых автотранспортных средств» на сумму 400,0 тыс грн.

«В данный лот, кроме расходов на услуги по техническому обслуживанию упомянутых автомобилей, также включены расходы на услуги по техническому обслуживанию 4 автомобилей марки Mercedes 600-тяжелый (из которых 2 единицы -1996 году выпуска, а другие – в 2006 года выпуска)», - отметили в правительственной пресс-службе.