Количество случаев незаконного вмешательства в работу железных дорог выросло почти на 50%

Количество случаев незаконного вмешательства в работу железных дорог Украины за январь-апрель 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло на 49,0% - до 76 происшествий, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныце»).

Согласно сообщению, за 4 месяца поступило 8 сообщений об установленных взрывных устройствах в зданиях вокзалов и на других объектах инфраструктуры, за аналогичный период прошлого года зафиксировано 10 подобных происшествий.

В том числе, за январь-апрель было обнаружено 17 взрывных устройств (в основном оставшихся со времен Второй мировой войны), зафиксировано 3 случая насилия в отношении рабочего персонала, 24 кражи или повреждения имущества подвижных составов и 10 случаев обнаружения посторонних предметов на рельсах, уточняют в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, в январе-марте 2013 года было зафиксировано 45 случаев незаконного вмешательства в работу железных дорог, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.