Автомобильный пункт пропуска «Новая Гута» расширят

Автомобильный пункт пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе будут расширять.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

«На текущий год уже выделены средства на разработку проектно-технической документации реконструкции пункта пропуска. Непосредственно строительные работы планируется начать в 2014 году», - отметили в ГТК Беларуси.

При этом детали предстоящих изменений пока не озвучиваются. Известно лишь, что будет расширено количество полос для транспорта, проходящего таможенный контроль, а также будут построены дополнительные служебные помещения. Не исключено, что для финансирования работ будут привлечены средства из бюджета Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана.

Справка УНИАН. Пропускная способность пункта «Новая Гута» составляет до 1640 легковых автомобилей, 200 грузовых, 40 автобусов в сутки в обоих направлениях. Вместе с тем ежедневно через пункт проезжает только грузовиков 400 единиц. Особенно напряженно складывается ситуация на границе во время летних отпусков, когда наблюдается массовый выезд граждан в Украину на отдых.