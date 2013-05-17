Аэропорт «Киев» (Жуляны) провел первую открытую фотосессию

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) провел официальную открытую фотосессию, приуроченную к первой годовщине открытия нового терминала «А». Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие стало первым в истории аэропорта.

«На участие в фотоссесии или, как мы назвали, в споттинг–туре было подано порядка 120 заявок, что свидетельствует о значительном интересе фотографов и журналистов к работе аэропорта», - отметила руководитель пресс-службы аэропорта «Киев» Галина Богданенко.

Участники открытой фотосессии получили доступ к режимным объектам - рулевой дорожке, старту, посетили ангары Завода № 410 гражданской авиации, самолетные ангары аэропорта, перрон, а также салоны самолетов авиакомпаний, работающих с аэропортом «Киев».

По словам участников фотосессии, подобные мероприятия собирают людей, увлеченных авиацией и фотографией, не имеющих возможности регулярно вести съемку с выгодных ракурсов и точек – например, на точке отрыва и касания самолета, на рулении. «Определенно это интересно не только с точки зрения красивого кадра, но и с информационной точки зрения, поскольку способствует положительному имиджу аэропорта», - отметили участники тура.

По итогам фотосессии администрация аэропорта планирует провести конкурс фотографий, победители которого получат призы и подарки от аэропорта и авиакомпаний, а также право на дополнительную – теперь уже эксклюзивную фотосъемку.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн.

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов в ходе заседания совета инвесторов в КГГА выразил уверенность, что Международный аэропорт «Киев» («Жуляны») до конца 2013 года может увеличить пассажиропоток на 33% - до 1,2 млн человек против 862 тыс. в 2012 году.