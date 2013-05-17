Приднепровская железная дорога за 4 месяца оформила более 2,6 млн билетов в дальнем сообщении

Приднепровская железная дорога за январь-апрель 2013 года оформила 2,635 млн билетов в дальнем сообщении, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, в частности, в апреле было оформлено 801,9 тыс. билетов.

Также отмечается, что в праздничные дни, с 1 по 12 мая, поездами магистрали воспользовались 157,8 тыс. пассажиров, а наиболее востребованными направлениями стали Киев, Львов и Крым.

За 4 месяца текущего года пассажиры ПЖД заказали через Интернет 165,1 тыс. билетов, в том числе в апреле - 57,6 тыс. билетов.

Как сообщал УНИАН, в 1 квартале текущего года на Приднепровской железной дороге продажи билетов в дальнем сообщении увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,14% - до 1,833 млн билетов, с 1,76 млн билетов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 58 тыс. человек.