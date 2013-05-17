Львовская железная дорога приспособит свои вокзалы для инвалидов

Львовская железная дорога в 2013 году обустроит свои вокзалы пандусами для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам железнодорожной инфраструктуры, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В рамках «Программы по созданию надлежащих условий для доступа людей с инвалидностью к объектам транспортно-дорожной туристической инфраструктуры и почтовой связи на 2013 год», ЛЖД планирует обустроить пандусы и лестницы на станциях Ивано-Франковск, Маневичи, Тарновица и Мукачево.

Будет проведен ремонт пассажирской платформы на станции Борыничи и обустроены места для парковки автомобилей инвалидов на станциях в Тернополе и Подволочиске.

Согласно сообщению, для удобства пассажиров на стендах в зданиях вокзалов ЛЖД размещена визуальная информация о работе групп по оказанию помощи людям с ограниченными физическими возможностями, эту же информацию объявляют и по громкой связи.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2012 году при реконструкции вокзалов и переходов направили 558 тыс. грн на организацию беспрепятственного доступа к объектам железнодорожной инфраструктуры для лиц с особыми потребностями.

В частности, была выполнена реконструкция зданий 11 вокзалов (Донецк, Львов, Жмеринка, Казатин, Луцк, Артемовск-2, Изюм, Славянск, Павлоград-1, Харьков-Балашовский, Макеевка-Пассажирская), новыми переходами-пандусами с пассажирскими платформами и специальными спусками были обустроены 31 вокзал и станция.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь. На железной дороге действуют 354 станции.