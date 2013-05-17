Samsung инвестирует 63 млн долл. в два научно-исследовательских центра в Украине

Производитель электроники компания "Samsung Electronics Украина" планирует инвестировать 63 млн долл. в два научно-исследовательских центра в Киеве и Харькове, официально открытые 17 мая 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

"Увеличивая количество инвестиций в научно-исследовательскую деятельность в Украине, мы ставим перед собой задание создать в стране научно-исследовательский центр номер один в СНГ и Европе. Учитывая высокий научный потенциал Украины, мы считаем, что эта задача нам под силу", - цитирует пресс-служба слова исполнительного вице-президента компании Чанг Янг Кима.

Согласно сообщению, компания также планирует расширить штат сотрудников научно-исследовательских центров в 2014 году до 3100 человек с 1100 человек.

Вместе с тем, в пресс-службе сообщили о планах создания в Украине IT-тренинг-центра, в котором ежегодно смогут повышать квалификацию более 200 студентов. При этом около 120 из них смогут пройти стажировку в компании.

Справка УНИАН. Samsung Electronics Co., Ltd. – мировой лидер по производству мобильных терминалов и смартфонов. Штат Samsung Electronics насчитывает 236 тыс. сотрудников, работающих в 79 странах мира. Доход компании в 2012 году составил около 188 млрд долл.