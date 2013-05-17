В аэропорту «Черкассы» обнаружили нарушения на 0,74 млн грн

Специалисты Госфининспекции в Черкасской области во время ревизии в апреле-мае обнаружили финансовые нарушения на коммунальном предприятии «Аэропорт Черкассы» Черкасского облсовета на общую сумму 739 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Госфининспекции в Черкасской области, в частности, ревизия выявила за два последних года финансовые нарушения, которые привели к недополучению финансовых ресурсов, на сумму 300,7 тыс. грн; операции, которые привели к потерям на сумму 27,5 тыс. грн, операции, проведенные с нарушением законодательства, которые не привели к потерям, на сумму 325,1 тыс. грн, а также другие нарушения финансовой дисциплины на сумму 86,7 тыс. грн.

В ходе проведения проверки фининспекторы выяснили, что финансовые нарушения в сумме 286,6 тыс. грн были допущены вследствие неперечисления в областной бюджет принадлежащей ему доли за аренду недвижимого имущества. Кроме того, при наличии просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы в сумме 2 млн грн предприятие осуществляло первоочередные расходы на приобретение горюче-смазочных материалов на общую сумму 169 тыс. грн, чем нарушены Кодекс законов о труде и Закон «Об оплате труда».

Также, во время ревизии установлено, что КП «Аэропорт Черкассы» закупало бензин по завышенным ценам с нарушением действующего законодательства. Вследствие этого нарушения учреждению нанесен ущерб на общую сумму почти 20 тыс. грн. За совершение административных правонарушений на должностных лиц КП «Аэропорт Черкассы» составлены протоколы об административном правонарушении.

Материалы ревизии переданы в УГСБЭП УМВД в Черкасской области. О результатах ревизии проинформирована прокуратура Черкасской области и Черкасский облсовет.