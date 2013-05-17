«Лугансктепловоз» поставит «Укрзализныце» электровозов на 12 млрд грн

Крупнейший в Украине производитель локомотивов «Лугансктепловоз» до 2017 года поставит Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 300 грузовых электровозов постоянного и переменного тока на сумму около 12 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе «Лугансктепловоза».

Как говорится в сообщении, подконтрольный российскому "Трансмашхолдингу" украинский завод и "Укрзализныця" уже подписали протокол на поставку этой техники.

Согласно сообщению, заместитель генерального директора "Укрзализныци" Николай Сергиенко заявил, что в качестве источника оплаты заказа, скорее всего, будет использована лизинговая система финансирования. Тендер на предоставление этих услуг уже объявлен.

По его словам, выпуск электровозов начнется уже в этом году, а в 2015 году завод выйдет на производственную мощность 100 электровозов (200 секций) в год.

«Важным моментом является то, что эксплуатационная и ремонтная инфраструктура «Укрзализныци» адаптирована к работе с именно такими локомотивами. Кроме того, на базе депо «Ясиноватая» создается сервисный центр по обслуживанию этих электровозов», - передает пресс-служба слова Сергиенко.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года «Укрзализныця» подписала соглашение с российским «Трансмашхолдингом» о приобретении 300 грузовых электровозов на протяжении 2012-2016 годов, но договор так и не был реализован.

Справка УНИАН. «Лугансктепловоз» - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

76% акций предприятия принадлежит российской компании «Трансмашхолдинг» - лидеру на рынке транспортного машиностроения России.

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