«Лугансктепловоз» поставит «Укрзализныце» электровозов на 12 млрд грн
Крупнейший в Украине производитель локомотивов «Лугансктепловоз» до 2017 года поставит Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 300 грузовых электровозов постоянного и переменного тока на сумму около 12 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе «Лугансктепловоза».
Как говорится в сообщении, подконтрольный российскому "Трансмашхолдингу" украинский завод и "Укрзализныця" уже подписали протокол на поставку этой техники.
Согласно сообщению, заместитель генерального директора "Укрзализныци" Николай Сергиенко заявил, что в качестве источника оплаты заказа, скорее всего, будет использована лизинговая система финансирования. Тендер на предоставление этих услуг уже объявлен.
По его словам, выпуск электровозов начнется уже в этом году, а в 2015 году завод выйдет на производственную мощность 100 электровозов (200 секций) в год.
«Важным моментом является то, что эксплуатационная и ремонтная инфраструктура «Укрзализныци» адаптирована к работе с именно такими локомотивами. Кроме того, на базе депо «Ясиноватая» создается сервисный центр по обслуживанию этих электровозов», - передает пресс-служба слова Сергиенко.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года «Укрзализныця» подписала соглашение с российским «Трансмашхолдингом» о приобретении 300 грузовых электровозов на протяжении 2012-2016 годов, но договор так и не был реализован.
Справка УНИАН. «Лугансктепловоз» - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.
76% акций предприятия принадлежит российской компании «Трансмашхолдинг» - лидеру на рынке транспортного машиностроения России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Украина может начать производство грузовых электровозов во второй половине 2014 года