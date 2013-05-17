Министерство подсчитало, что морская отрасль нуждается в 25 млрд грн инвестиций

Для увеличения конкурентоспособности морской отрасли Украины до уровня, соответствующего мировым стандартам, необходимо 25 млрд грн инвестиций. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры со ссылкой на заместителя министра Дмитрия Демидовича.

"Для того, чтобы морская отрасль подняла свою конкурентоспособность и соответствовала мировым стандартам: достаточным глубинам, приему судов большой грузоподъемности и т.д., необходимо минимум 25 млрд грн. инвестиций в ближайшие годы", - цитирует пресс-служба замминистра.

В то же время Демидович считает, что реформирование морской отрасли создаст надлежащие условия для дальнейшего конкурентоспособного развития.

«Сейчас время играет против нас. Украина теряет свою конкурентоспособность как государство, имеющее выход к морю. И это отражается на грузопотоке, и на этом комплексе проблем, которые существуют. Поэтому, если мы не реализуем реформу сейчас, через 10 лет вместо портов могут быть пляжи », - передает пресс-служба слова Демидовича, отметившего, что экспорт и импорт для государственных портов - это внутреннее потребление, при этом развивать порты можно только транзитом, поэтому необходимо поднимать конкурентоспособность государства, чтобы увеличить объемы транзита.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины начало процедуру реорганизации государственных предприятий морского транспорта и создания Администрации морских портов Украины. Реорганизация затронет 20 предприятий морского транспорта Украины - 18 морских портов, ГП «Дельта-лоцман» и Керченскую паромную переправу.

В соответствии с приказом Мининфраструктуры №163 от 19 марта, Администрация морских портов Украины является правопреемником реорганизуемых государственных предприятий в части имущества, прав и обязанностей в соответствии с разделительными балансами.

Также приказом создана комиссия по реорганизации государственных предприятий морского транспорта, в состав которой вошли руководители и специалисты реорганизуемых предприятий, а также лидеры их профсоюзных организаций. Утвержден ряд мер по обеспечению реорганизации государственных предприятий путем выделения стратегических объектов портовой инфраструктуры, другого имущества, прав и обязанностей по отношению к ним согласно разделительным балансам.

18 государственных морских портов Украины по итогам 2012 года переработали 109 млн тонн грузов, в том числе 33,5 млн тонн транзитных.