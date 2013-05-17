«Укрзализныця» провела подготовительные работы по строительству Бескидского тоннеля

«Укрзализныця» в январе-марте 2013 года провела подготовительные работы по строительству Бескидского тоннеля, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, железнодорожники устроили земляное полотно для укладки подъездного пути, укрепили железобетонными плитами проезжие части временных автомобильных дорог, устроили водопропускные трубы под автодорогами, укрепили русло реки Опир и переустроили инженерные сети.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Украина в рамках развития транспортного сообщения со Словакией активизировала строительство двухпутного Бескидского тоннеля, в результате чего по нему сможет двигаться вдвое больше поездов с более высокой скоростью.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель - второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия-Словения-Венгрия-Словакия-Украина-Россия.

Новый Бескидский тоннель протяженностью 1822 метра планируется построить рядом с существующим уже 125 лет одноколейным, который находится в аварийном состоянии. Строительство нового тоннеля должно завершиться в 2015 году.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства Бескидского тоннеля.