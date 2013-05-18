«Укрзализныця» заявляет, что информация о сознательной задержке поездов не соответствует действительности

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») считает абсолютно безосновательными и не соответствующими действительности заявления о сознательной задержке со стороны «Укрзализныци» 15 поездов дальнего следования якобы из-за акции оппозиционных сил, проведение которой запланировано на сегодня, 18 мая, в Киеве.

«Укрзализныця» расценивает подобные заявления как сугубо политически мотивированные, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта.

«Укрзализныця» информирует, что практически все поезда (кроме некоторых) прибыли согласно графику движения. Зафиксированы отдельные случаи задержек поездов дальнего следования по причинам, не связанным с работой железнодорожного транспорта. В частности, по состоянию на 10.00, с задержкой прибыли 4 поезда. Из них поезд № 40 «Севастополь - Киев» был задержан в Крыму (Бахчисарайский район) на 4 часа 25 минут в связи с проведением поисковых работ подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям снарядов и мин времен Великой Отечественной войны (найдено 8 единиц). После возобновления движения на перегоне железнодорожникам удалось сократить время задержки поезда с 4.30 мин. до 1.29 мин., и по состоянию на 09.00 поезд № 40 уже прибыл в Киев. По аналогичным причинам на 1 час задерживается другой поезд из Севастополя.

Также задержаны два поезда «Ужгород - Киев» (№100, №82) в связи с проведением специальных мероприятий правоохранительными органами - проверка информации о заминировании. Поезд № 100 уже прибыл в Киев - задержка составила 1 час, поезд № 82 - еще находится в пути, ориентировочное время задержки - до 4 часов.

Электропоезд повышенной комфортности «Гречаны - Киев» выехал по графику, населенность электропоезда составляет 40%. Билеты на электропоезда повышенного комфорта (с нумерацией на 8 **) есть в свободной продаже в железнодорожных билетных кассах.

Отмечается, что система продажи билетов через сайт booking.uz.gov.ua на данный момент не осуществляет продажу билетов на электропоезда повышенного комфорта (нумерация с 8 **), что связано с оптимизацией программного обеспечения для этого типа поездов. Обновленный сервис их продажи через Интернет планируется начать со следующей недели.