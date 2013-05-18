Выброс солнечной плазмы достиг Земли и вызвал магнитную бурю

Облако солнечной плазмы, выброшенное Солнцем во время последней рентгеновской вспышки, достигло Земли и вызвало магнитную бурю, свидетельствуют данные центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), передает РИА «Новости».

Накануне активная область 1748 на Солнце, которая в начале недели выдала целую серию сверхмощных рентгеновских вспышек, вновь "выстрелила"двумя вспышками несколько меньшей силы. Хотя эти вспышки были на порядок слабее предыдущих, они были более геоэффективными, то есть их положение на диске Солнца больше подходило для "стрельбы" по Земле.

Вторая вспышка класса M3.2 произошла в 12.57 мск и сопровождалась мощным корональным выбросом массы - выбросом гигантского облака солнечной плазмы. Этот выброс утром в субботу достиг Земли и нанес "скользящий"удар по земной магнитосфере - огромное количество заряженных частиц заставляет магнитное поле Земли колебаться, испытывать возмущения, которые называют магнитными бурями.

В результате сегодня около 7 утра индекс геомагнитных возмущений Kp, измеряемый сетью наземных магнитных станций, достиг значения 5 - минимального уровня, который считается бурей. Он остается на этом уровне до сих пор. В момент магнитных бурь может ухудшаться радиосвязь в высоких широтах, наблюдаются яркие полярные сияния. В момент самых мощных геомагнитных возмущений в приполярных регионах возможны аварии на электросетях из-за наведенных токов.