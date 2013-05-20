Приднепровская железная дорога ввела новые услуги в своих поездах

Приднепровская железная дорога ввела ряд новых платных услуг в своих поездах, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, пассажиры могут воспользоваться холодильником за 3,5 грн, микроволновой печью – за 3,5 грн и подзарядить мобильный телефон или ноутбук – 5 грн за два часа.

Кроме того, введена новая услуга «Экспрес-передача» - теперь конверт весом до 200 грамм можно отправить за 12 грн, передает пресс-центр.

Плата за пользование постелью в купейных и плацкартных вагонах всех категорий составляет 14,5 грн, в СВ - 24,5 грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 58 тыс. человек.