Отключение аналогового телевидения в Украине может произойти раньше июля 2015 года

Отключение аналогового телевидения в Украине может произойти ранее июля 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Манжосов, выступая на научно-практической конференции “Дни информационного общества - 2013”.

Он напомнил, что в международном соглашении "Женева 2006", которого придерживается Украина, срок отключения от аналогового телевидения и полный переход на цифровое вещание предусмотрено осуществить в июле 2015 года.

По словам Манжосова, сроки начала полного отключения аналогового телевидения сегодня рассматриваются в Нацсовете.

"Но мы, конечно, вместе с индустрией, вместе со всеми заинтересованными государственными органами рассматриваем возможность раньше начать процесс отключения от аналога", - сказал он.

По словам председателя Нацсовета, сегодня вещатели вынуждены ввести параллельно и аналоговое, и цифровое вещание, что увеличивает их расходы.

Манжосов напомнил, что сегодня 95% украинцев уже имеют возможность смотреть 32 цифровых канала, из них 28 общенациональных и 4 региональных.

Главной задачей на сегодняшний день, по словам Манжосова, является обеспечение населения техникой, которая позволяет принимать цифровое вещание.