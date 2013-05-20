Компания «Альтком» выиграла тендер на капремонт дороги Киев - Одесса

Компания «Дорожное строительство «Альтком», входящяя в состав финансово-промышленной группы «Альтком», выиграла тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги M05 Киев - Одесса, сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, данный проект будет финансироваться за счет средств кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, сумма договора пока не разглашается.

«Специалисты компании выполнят капитальный ремонт 64 километров трассы. С 17 по 27 километры дорога имеет по три полосы движения в каждую сторону, с 27 по 87 км – по две полосы. В рамках ремонта будут реконструированы и построены 25 искусственных сооружений, в том числе 9 пешеходных мостов», - рассказал начальник СУ-4 «Дорожное строительство «Альтком» Иван Якимович.

По его словам, на данный момент на объекте выполняются геодезические работы, а также готовятся площадки для мобильных асфальтобетонных заводов и другой техники.

Справка УНИАН. Финансово-промышленная группа «Альтком» создана в 2000 году. Учредителями группы являются Александр Тесленко и Сергей Павличев. Компания занимается добычей, изготовлением и переработкой строительного сырья и материалов, проектированием, промышленным и гражданским строительством, а также строительством автодорог. В группу входят предприятия «Альтком-Керам», «Альтком-Нерудпром», «Альтком-Стоун», «Альтком Инвест-строй», «Альтком-Трансмеханизация», «Альтцем» и «Дорожное строительство «Альтком».

ООО «Дорожное строительство «Альтком» специализируется на строительстве и реконструкции дорог, мостов и взлетно-посадочных полос.