«Укравтодор» откажется от строительства новых дорог ради ремонта старых

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») может быть вынуждено отказаться от новых масштабных проектов ради ремонта дорог общегосударственного и местного значения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве в понедельник заявил глава «Укравтодора» Евгений Прусенко.

«Мы будем вынуждены пойти на непопулярные методы и отказаться от масштабного строительства новых объектов, которые также нужны нашей транспортной сети», - заявил Прусенко, подчеркнув, что необходимо срочно принять меры по сохранению дорог.

При этом он отметил, что уже реализующиеся проекты будут завершены. Среди них автотранспортная магистраль через Днепр, строительство обходов городов Днепропетровск, Донецк, Дунаевцы, Знаменка, Лубны, Рени, Симферополь, Севастополь, села Ракошино и строительство участков автодорог по маршрутам Днепропетровск — Донецк - Луганск, Херсон - Николаев, Херсон — Джанкой — Симферополь, Винница — Умань — Знаменка и другие.

В то же время глава «Укравтодора» отметил, что будет продолжаться сотрудничество с международными финансовыми организациями (МФО), а также сотрудничество на условиях государственно-частного партнерства. В частности, за средства МФО выполняются работы на автодорогах Киев — Харьков — Довжанский (на участках Борисполь — Лубны и Лубны — Полтава), на автодороге Киев — Чоп (участок Киев — Житомир), на автодороге Киев — Ковель — Ягодин (подход к Киеву) и другие проекты.

В ближайшее время строительство новых масштабных проектов, которые требуют значительных финансовых и трудовых ресурсов, предусматривается за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями - Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Европейским банком реконструкции и развития (ЕББР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») разработало проект Государственной целевой программы развития дорог общего пользования на 2013-2018 годы, стоимость которой составляет 264 млрд грн.

Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине выступают акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.