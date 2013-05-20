«Укрзализныця» заявляет, что покупает дизтопливо по среднерыночным ценам

«Укрзализныця» заявляет, что покупает дизельное топливо по среднерыночным ценам, тем самым опровергая распространенную в СМИ информацию об их преднамеренном завышении, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, закупка топлива, происходит по ценам, действующим на день проведения закупки (учитывая отсрочку платежей в течение 75 банковских дней), не превышающим среднерыночный уровень.

Формирование цены происходит по информации подразделения Министерства экономического развития и торговли Украины, которое осуществляет ценовой мониторинг на рынке нефтепродуктов, уточняется в сообщении.

«Все объявления о проведении конкурсных торгов на приобретение продукции для нужд железнодорожной отрасли являются общедоступными, публикуются на веб-портале Министерства экономического развития и торговли и в государственном официальном печатном издании по вопросам государственных закупок - Вестнике государственных закупок»,- сообщают в пресс-центре.

Ранее в одном из интернет-изданий была опубликована информация о том, что Госпредприятие «Укрзализнычпостач» 29 апреля по результатам тендера заключило ряд соглашений на поставку 206 тыс. тонн дизтоплива по 13500 грн/т, что по их словам значительно превышает среднерыночные цены.

Справка УНИАН. Закупку товаров, работ и услуг для железнодорожной отрасли осуществляет специально уполномоченное государственное предприятие «Укрзализнычпостач» на конкурсной основе в соответствии с требованиями Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» от 01.06.2010 № 2289-VI.