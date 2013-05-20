"Укравтодор" обещает завершить ямочный ремонт дорог до конца июня
Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" планирует завершить ямочный ремонт дорог общего пользования до конца июня текущего года.
Об этом журналистам сообщил на пресс-конференции в Киеве в понедельник глава "Укравтодора" Евгений Прусенко.
По его словам, ямочный ремонт дорог государственного значения завершится до конца мая, а на дорогах местного значения - до конца июня.
Прусенко также отметил, что после осложненных погодных условий в зимнее время площадь повреждений дорог увеличилась почти вдвое - до 4,6 млн кв.м.
При этом он обратил внимание, что по состоянию на 20 мая выполнено 98% ремонта - 2,4 млн кв.м дорог государственного значения и 37% - 0,5 млн кв.м – дорог местного значения.
В то же время глава "Укравтодора" заявил, что для улучшения качества дорог Украине необходимо ежегодно в течение 10 лет вкладывать в автодорожную отрасль от 40 до 50 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») может быть вынуждено отказаться от новых масштабных проектов ради ремонта дорог общегосударственного и местного значения.
При этом будет продолжаться сотрудничество с международными финансовыми организациями (МФО), а также сотрудничество на условиях государственно-частного партнерства.
Улучшение качества дорог потребует увеличения ежегодного финансирования до 40 млрд грн с 16,9 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2013 год.
Справка УНИАН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» в 2012 году осуществило кассовые расходы на общую сумму 10,139 млрд грн, из которых на дорожные работы потрачено 6,95 млрд грн, а на оплату финансовых обязательств по ранее взятым кредитам - 3,1 млрд грн.