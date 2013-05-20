УЗ получила положительное экспертное заключение по строительству Бескидского тоннеля

«Укрзализныця» получила экспертное заключение, согласно которому проект строительства Бескидского тоннеля соответствует всем необходимым нормам и будет направлен на утверждение в Кабинет министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, около 62% суммы - 1,049 млрд грн (102 млн евро) будут выплачены за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

«По расчетам, подтвержденным экспертными организациями, стоимость проекта будет состоять из двух частей: контрактной - 102 млн евро - за счет средств кредита ЕБРР и общей - 620 млн грн - за счет собственных средств железных дорог»,- сообщили в пресс-центре.

Согласно сообщению, на средства, оговоренные контрактом, подрядчик – строительная ассоциация «Интербудмонтаж - Украина», выполнит работы внутри строительной площадки и построит сам тоннель, а железнодорожники проведут подготовительные работы вне площадки. По состоянию на 15 мая стоимость выполненных работ за средства железных дорог Украины составляет 31,8 млн грн, уточнили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, в январе-марте 2013 года «Укрзализныця» провела часть подготовительных работ, в частности: устроила земляное полотно для укладки подъездного пути, укрепила железобетонными плитами проезжие части временных автомобильных дорог, устроила водопропускные трубы под автодорогами, укрепила русло реки Опир и переустроила инженерные сети.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель имеет стратегическое значение для Украины как одна из наиболее оживленных транспортных магистралей в направлении Москва - Вена. По тоннелю проходит более 40% транзитных грузов в Западную и Центральную Европу.

Согласно проекту, новый тоннель построят рядом со старым, одноколейный тоннелем, построенным еще в конце 19-го века. Ширина нового тоннеля составит 10,5 м, высота - 8,46 м, длина – 1 822 м, что на 76 метров больше старого тоннеля. Двухпутный Бескидский тоннель будет вторым по длине в Украине после Лутугинского (Донецкая железная дорога).

Строительство тоннеля планируется завершить в 2015 году. По расчетам, он позволит увеличить пропускную способность железной дороги для перевозки транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы более чем в 2 раза - с 47 до 100 поездов в сутки.