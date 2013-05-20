Fitch присвоил финальный рейтинг «В-» пятилетним евробондам «Укрзализныци»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций Shortline Plc, представляющих собой участие в кредите, на сумму 500 млн долл. с погашением в 2018 г. финальный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «B-», говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

В сообщении уточняется, что Shortline Plc выпустила облигации для финансирования шести пятилетних кредитов следующим государственным украинским железнодорожным компаниям : Юго-Западная железная дорога, Львовская железная дорога, Южная железная дорога, Одесская железная дорога, Донецкая железная дорога, Приднепровская железная дорога.

"Рейтинг облигаций находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом «Укрзализныци» в иностранной валюте, отражая мнение Fitch, что риск дефолта по рассматриваемым облигациям и другим приоритетным необеспеченным обязательствам «Укрзализныци» по сути является одинаковым", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» провела размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. США. Доходность этих долговых бумаг с погашением в мае 2018 года находится на уровне 9,5%.

Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank.

В апреле Украина осуществила размещение 10-летних суверенных евробондов на 1,25 млрд долл. США с доходностью 7,5%.