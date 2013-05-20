Вилкул рассказал, как с помощью дорог повысить ВВП

Развитие сферы дорожного строительства и повышение логистического потенциала Украины могут повысить ВВП страны на 5%, считает вице-премьер-министр Александр Вилкул.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, об этом он заявил во время встречи с представителями международных компаний, входящих в Американскую торговую палату.

“Развитие дорожной отрасли и повышение логистического потенциала может повысить ВВП Украины на 5%», - сказал он.

Вице-премьер также отметил, что реализация проектов по концессии дорог является одним из ключевых направлений развития инфраструктуры Украины.

«Сегодня уникальное географическое положение Украины и ее колоссальный транзитный потенциал используется лишь на четверть. Именно поэтому для Украины одним из ключевых направлений является реализация проектов по строительству и реконструкции дорог, в том числе используя механизм концессии”, - заявил Вилкул.

Он отметил, что инвестиции в развитие дорожной сети обеспечат не только повышение качества дорог, но и создание логистических центров, хабов, точек перевалки грузов на авиационный, железнодорожный и морской транспорт.

“Все это - реальные шаги по развитию украинской экономики”, - подчеркнул он.

По словам Вилкула, в Европе сейчас около трети инвестиций в развитие транспортной системы осуществляется в рамках государственно-частного партнерства. Поэтому правительство по механизму концессии рассматривает возможность реализации целой серии проектов. Среди них - направление Краковец-Львов-Ривне, первая очередь Большой кольцевой дороги вокруг Киева и другие.

Вице-премьер также пригласил ведущие мировые компании, в том числе и в США, к участию в строительстве дорог, доступного жилья, модернизации ЖКХ и внедрении систем электронного управления.

«Это те направления, которые поддерживает правительство Украины и в которые в рамках государственно-частного партнерства мы приглашаем инвесторов и ведущих международных экспертов. Правительство готово обсуждать интересующие вас проекты в рамках этих направлений. Я готов вас поддерживать, предоставлять аналитическую информацию. В частности, вы можете участвовать в проектных группах по направлениям, которые вас заинтересовали», - сказал Вилкул, обращаясь к инвесторам.

Напомним, что 24 апреля 2013 Александр Вилкул представил на заседании Кабинета министров Концепцию развития дорожного хозяйства Украины.

Документ предусматривает: создание условий для применения механизма государственно-частного партнерства; реформирование системы управления «Укравтодора» за счет создания региональных компаний, введение европейской системы контроля качества; реализацию программы развития автомобильных дорог в 2013-2018 гг. для повышения транзитного потенциала, расширение сети автомобильных дорог и наращивание ВВП и т.д.

Правительством в 2013 г. будет профинансировано около 600 объектов дорожной инфраструктуры. В частности, будут построены, реконструированы и отремонтированы 1,4 тыс. км дорог. Для проведения дорожных работ и строительства мостов в 2013 году из госбюджета выделено 4,4 млрд грн.